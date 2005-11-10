Perugia, pronto un dossier sugli errori arbitrali da consegnare all’AIA
Luca Bargellini
Il Perugia passa al contrattacco sul fronte arbitrale. Il club umbro, su tutte le furie per i presunti torti subiti, sta preparando un dossier sugli errori da consegnare ai vertici dell’AIA.
Materiale video-fotografico in raccolta
Stando a quanto riportato dal Corriere dell’Umbria, la società biancorossa sta raccogliendo materiale video-fotografico da presentare nel caso in cui la Procura Federale apra un’indagine nei confronti di Alessandro Gaucci, evenienza data per praticamente certa.
Il caso Gaucci dopo il ko con il Vado
Al centro del possibile fascicolo ci sono le pesanti dichiarazioni rilasciate da Gaucci dopo la sconfitta per 0-2 del Perugia contro il Vado. Il dossier raccoglierebbe invece, in immagini e video, i presunti errori arbitrali subiti dal club.
Il precedente di Tarabotto
Tra i file figura anche un precedente che coinvolge Franco Tarabotto, presidente del Vado: il dirigente ligure ricevette tre mesi di inibizione dopo parole altrettanto pesanti pronunciate al termine di una gara contro il Varese in Serie D. Un elemento non secondario, visto che il caso riguarda proprio il numero uno della società che ha battuto il Perugia.
Due fronti aperti
Il Perugia si prepara dunque su due fronti: da una parte l’attesa per l’eventuale apertura dell’indagine federale, dall’altra il confronto con i vertici dell’AIA, a cui il club intende consegnare il proprio dossier. Sul tavolo restano le pesanti dichiarazioni di Gaucci e il materiale video-fotografico raccolto dal club.