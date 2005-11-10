Pescara, apprensione per Merola: torsione del ginocchio, presto gli esami strumentali
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Andrea Piras
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Oggi alle 10:16Serie C
autore Andrea Piras
24.10.2026 10:16Serie C
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Apprensione in casa Pescara. Una serata dal sapore dolceamaro per Davide Merola. L’attaccante del Pescara prima ha messo a segno una doppietta nel successo contro il Perugia e successivamente si è infortunato. Lacrime per il ragazzo mentre lascia il campo sorretto da due compagni di squadra con il ginocchio del ragazzo che fa una torsione che non lascia ben sperare.
Secondo quanto riporta Abruzzopopolare.com, nelle prossime ore verranno effettuati gli esami del caso che ci diranno di più dell’infortunio e dei tempi di recupero necessari al giocatore di ristabilirsi. Le sensazioni non sono positive ma presto certamente ne sapremo di più.
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