Pordenone, Burrai: "Battendo la Triestina taglieremo le gambe ai muli"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Il centrocampista del Pordenone Salvatore Burrai ha parlato al Gazzettino della sfida al vertice contro la Triestina che potrebbe valere un pezzo di promozione in Serie B: “Sarà un derby combattuto come l’andata, viviamo questa vigilia con animo sereno e voglia di lavorare come abbiamo fatto fin dall’inizio della stagione. È questo il plusvalore che ci ha permesso di arrivare oggi in testa, con un discreto margine di vantaggio proprio sui giuliani. La Triestina è una squadra che si avvale di giocatori di categoria superiore come Maracchi, che il popolo neroverde conosce bene, o Granoche che è il giocatore che toglierei agli avversari perché può essere sempre decisivo. - conclude Burrai - Non sarà determinante, ma resta comunque un match ad alto peso specifico. Se dovessimo vincere andremmo a +10 e taglieremmo probabilmente le gambe ai muli. L’obiettivo minimo sarà mantenere l’imbattibilità esterna, ma andremo al Rocco per i 3 punti, come abbiamo fatto in qualsiasi campo durante la stagione”.