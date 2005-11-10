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Potenza, risoluzione contrattuale con il tecnico De Giorgio

Potenza, risoluzione contrattuale con il tecnico De Giorgio
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© foto di ANSA
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Redazione TMW
Oggi alle 15:30Serie C
L'allenatore termina un'esperienza di tre anni in Basilicata. Andrà alla Juve Stabia

(ANSA) - POTENZA, 30 GIU - Il Potenza Calcio (Serie C) ha annunciato la risoluzione del contratto con l'allenatore Pietro De Giorgio. Era legato al club lucano fino al mese di giugno 2027. Per lui si annuncia un futuro in Serie B, essendo destinato alla Juve Stabia. De Giorgio, il primo tesserato della gestione societaria della famiglia Macchia, a Potenza è stato protagonista di una salvezza ai playout, da subentrato arrivando dalla Primavera 3, di due qualificazioni consecutive ai playoff, e della vittoria della Coppa Italia di Serie C.

Con il Potenza, dove aveva iniziato da allenatore in seconda prima di Sebastiano Siviglia, poi di Giuseppe Raffaele, ha totalizzato tra campionato e Coppa Italia 97 presenze, conseguendo 36 vittorie, 34 pareggi e 27 sconfitte. Il club in una nota ha augurato a De Giorgio "le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della carriera". (ANSA).

Fonte ANSA
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