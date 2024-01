Ufficiale Pro Sesto, c'è l'addio con il giovane Brignoli: il centrocampista ha risolto il contratto

"Pro Sesto 1913 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto in essere con il centrocampista classe 1999 Tommaso Brignoli. La Società ringrazia l’atleta per l’impegno profuso in maglia biancoceleste e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera sportiva".

Così il club lombardo ha salutato il giovane centrocampista che in questa stagione aveva collezionato appena 14’ in campo a metà gennaio contro l’Atalanta U23.

