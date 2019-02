© foto di Federico Gaetano

Con le dimissioni dalla presidenza della Ternana Stefano Ranucci ha lasciato un messaggio alla piazza rossoverde attraverso il sito ufficiale del club: “Tutto questo non mi terrà ovviamente lontano dalle sorti della squadra e della città di Terni, che mi ha accolto e con cui abbiamo vissuto momenti belli e meno belli, dove sono stato anche contestato, ma sempre nel massimo rispetto da parte di tutti. Nella mia vita professionale ho lavorato in tante grandi città ma Terni è unica e straordinaria. Il mio impegno non è mai mancato e ogni qualvolta sarà possibile sarò presente allo stadio. Non posso dimenticare la proficua collaborazione con il Prefetto, il Questore e la Questura tutta, il Sindaco, la Giunta e i rappresentanti di tutte le forze politiche che sarà mia premura salutare personalmente in futuro anche per ringraziarli della loro disponibilità al servizio della Ternana e di Terni. Rivolgo poi ovviamente il mio ringraziamento a tutti coloro che fino a oggi hanno collaborato con me all’interno della Società Ternana Calcio. Salutando con affetto il popolo rossoverde aggiungo con orgoglio che ci sarà sempre la mia sciarpa rossoverde ad accompagnarmi in ogni sede estera dell’Unicusano”.