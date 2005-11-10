Ravenna, il ds Mandorlini furioso: "La gestione arbitrale ha condizionato la gara"

Nel pomeriggio, lo Spezia ha battuto in trasferta il Ravenna con il punteggio di 0-1 portandosi a +8 sui rivali. Una vittoria però viziata da polemiche arbitrali, come si può intendere dalle dichiarazioni post partita del ds ravennate Davide Mandorlini.

Ecco le sue parole, riportate da TuttoC.com: "Innanzitutto faccio i complimenti allo Spezia per la vittoria, ma voglio fare i complimenti anche ai nostri ragazzi, che escono da questa partita a testa alta. A mio avviso il Ravenna non ha perso soltanto contro una squadra forte come lo Spezia, ma anche contro una gestione arbitrale che ritengo abbia condizionato pesantemente la gara.

Parliamo di una partita di vertice, davanti a un pubblico importante, che è stata influenzata da una serie di episodi e da una direzione che considero sbilanciata. Sulla prima espulsione, ad esempio, ritengo che la palla fosse uscita in precedenza e che l'assistente avrebbe dovuto segnalarlo. Di conseguenza quell'azione non sarebbe nemmeno proseguita. Poi siamo rimasti addirittura in nove per alcuni minuti in seguito a un'altra espulsione: l'assistente è rimasto a terra per diversi minuti dopo essere stato colpito dal pallone, che però aveva preso la bandierina.

Da quello che ho visto successivamente, mi è sembrata una situazione piuttosto evidente. L'arbitro ha estratto il rosso senza nemmeno confrontarsi e poi è tornato sui propri passi. Anche sul gol dello Spezia ho molti dubbi: a mio avviso il fallo di mano è evidente. I nostri giocatori stessi hanno rallentato perché si aspettavano il fischio. Credo che il Ravenna debba essere messo nelle condizioni di competere ad armi pari. Lo Spezia è una squadra forte, allenata molto bene da un mio caro amico (Turati, ndr), con un direttore sportivo di assoluto livello (Angelozzi, ndr). Non aveva bisogno di alcun aiuto".