© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Solo due presenze in questa prima parte di stagione col Pisa per Daniele Liotti. L'esterno mancino dovrebbe lasciare il club nerazzurro a gennaio. Stando a quando raccolto da TuttoC.com la Reggina è in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni. Trattativa avviata che potrebbe decollare nei prossimi giorni.