Renate, Banchieri contro gli arbitri: "Vogliamo rispetto. Espulsioni nostre arrivate su non falli"

Un momento difficile quello del Renate, al momento fanalino di coda della classifica del Girone A di Serie C, con la sconfitta nel monday night contro la Juventus Next Gen che ha lasciato molti strascichi. Mandando su tutte le furie Simone Banchieri, secondo allenatore della stagione della pantere brianzole.

Proprio il trainer, come si legge sull'edizione on line de Il Giorno, ha tuonato contro alcune scelte arbitrali, senza usare mezzi termini: "Vogliamo rispetto! Su due non falli abbiamo preso due espulsioni che inevitabilmente caratterizzeranno anche la prossima gara contro l’AlbinoLeffe, e questo non è sportivo: si tratta di due episodi così lampanti che non si può far finta di nulla. Per quanto riguarda il rigore si sono ripetute le modalità di quello assegnato contro di noi alla Giana. Ci dicano qual è il metro di valutazione allora, se una volta è sì, l’altra è no!".

E chiude poi: "Siamo arrabbiati perché meritavamo di fare risultato. Anzi, nel secondo tempo si meritava addirittura di vincere e le occasioni ci sono state, penso alla traversa, al rigore non assegnato. Non abbiamo concesso nulla, il gol del 2-1 nasce da un nostro errore in uscita. Anche nel primo tempo ricordo un solo tiro in porta della Juventus".