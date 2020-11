Renate, Galuppini: "Vogliamo i playoff. La pressione non è su di noi ma su altre squadre"

Secondo posto per il suo Renate, e primo posto nella classifica marcatori del Girone A per lui: magic moment per l'attaccante del Renate - dove è approdato dal Parma - Francesco Galuppini. Che ha parlato ai microfoni di tuttoc.com: "L'ossatura della squadra e la filosofia è la solita, è rimasto il tecnico Aimo Diana al quale dobbiamo i meriti di questi risultati, oltre alla società. La rosa è stata arricchita da elementi di valore, come Silva, Giovinco e Maistrello. Poi, come accade spesso per il Renate, sono arrivati giovani interessanti, permettendoci di mantenere alto il livello della squadra, dando quindi continuità alla stagione scorsa. Sul personale da una parte sono maturato a livello calcistico, quindi maggiore consapevolezza mi sta aiutando in questa fase della mia carriera. A questo si aggiunge il gioco del Renate, permettendomi di giocare da seconda punta e avere libertà di movimento. Tutte queste componenti insieme hanno permesso di raggiungere queste medie realizzative".

Sulla classifica: "Siamo nelle parti alte della classifica e cercheremo di rimanerci più a lungo. Credo che però verranno fuori le squadre più attrezzate per la vittoria del campionato come Alessandria, Novara, e Carrarese. Hanno fatto investimenti importanti, sono destinati a prendere le prime posizioni della graduatoria. Noi puntiamo ai playoff, la pressione non è su di noi ma su altre formazioni".