© foto di Federico Gaetano

E' ancora pieno caos in casa Rieti, nonostante le rassicurazioni del suo nuovo amministratore Giuseppe Troise, che, mediante una nota ufficiale, ha chiarito che la nuova proprietà ha preso pieno possesso del club solo due giorni fa (il 30 ottobre) e che saranno pagati gli emolumenti del bimestre luglio-agosto a stretto giro di posta (il 6 novembre è l’ultima data utile per scongiurare la messa in mora).

Ma non finisce qui. Come riporta rietilife.com, fu il Ds Luigi Paverese ad annunciare l'ingresso di altri nuovi soci, che, a quanto pare, rispondono ai nomi di Mirko Riccardi, imprenditore nel settore dell’impiantistica dei cereali (mulini e pastifici) e Antonio Falivene, che opera nel settore dentario, proprietario dell’azienda Intra-Lock System Europa S.p.a. La trattativa tra Italdiesel (che detiene il 100% delle quote) e la nuova cordata è iniziata: rimane solo da capire come si inserirà in tutto ciò l'accordo tra la proprietà e il vecchio patron Riccardo Curci.