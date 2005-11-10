Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Alfredo Aglietti nuovo tecnico della Vis Pesaro

Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Alfredo Aglietti nuovo tecnico della Vis PesaroLive TMW
Luca Bargellini
Non si ferma il valzer panchine in Serie C, con il weekend da poco trascorso che ha regalato altri due ribaltoni: sono infatti saltate le panchine di Vis Pesaro, nel Girone B, e Casarano, nel C, che ha fatto sapere di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Luciano Zauri. I marchigiani invece hanno scelto di ripartire dall'esperienza di Alfredo Aglietti.
Questa la situazione degli allenatori nei tre gironi di Serie C:.
GIRONE A
AlbinoLeffe: Marco Zaffaroni (nuovo)
Alcione Milano: Giovanni Cusatis (confermato)
Arzignano Valchiampo: Daniele Di Donato (confermato)
Carpi: Stefano Cassani (confermato)
Cittadella: Roberto Musso (nuovo)
Desenzano: Marco Gaburro (confermato)
Dolomiti Bellunesi: Andrea Bonatti (confermato)
Folgore Caratese: Nicola Belmonte (confermato) -> esonerato il 5/10 -> dal 5/10 Federico Guidi
Giana Erminio: Alessio Gambirasio (nuovo) -> esonerato il 24/09 -> dal 24/09 Matteo Parma (ad interim) -> dal 29/09 Mario Tacchinardi
Juventus Next Gen: Massimo Brambilla (confermato)
Lecco: Federico Valente (confermato)
Lumezzane: Paolo Sammarco (nuovo)
Novara: Alessandro Birindelli (nuovo) -> esonerato il 28/09 -> dal 30/09 Manuel Iori
Ospitaletto: Andrea Quaresmini (confermato)
Pergolettese: Antonio Giosa (nuovo)
Pro Vercelli: Daniele Bonera (nuovo)
Renate: Giacomo Gattuso (nuovo) -> esonerato il 21/09 -> dal 22/09 Simone Banchieri
Treviso: Edoardo Gorini (confermato)
Trento: Luca Tabbiani (confermato)
Union Brescia: Eugenio Corini (confermato)
GIRONE B
Atalanta U23: Nicola Beati (nuovo)
Campobasso: Devis Mangia (nuovo)
Forlì: Nicola Campedelli (nuovo)
Grosseto: Paolo Indiani (confermato)
Gubbio: Domenico Di Carlo (confermato) -> esonerato il 04/10 -> dal 04/10 Piero Braglia
Guidonia Montecelio: Giovanni Lopez (nuovo) -> esonerato il 22/09 -> dal 23/09 Ciro Ginestra
Latina: Gennaro Volpe (confermato)
Livorno: Cristiano Lucarelli (nuovo)
Ostiamare: David D'Antoni (confermato)
Perugia: Aimo Diana (nuovo)*
Pescara: Antonio Buscè (nuovo)
Pianese: Andrea Zanchetta (nuovo)
Pineto: Enrico Barilari (nuovo) -> esonerato il 27/09 -> dal 28/09 Alessandro Bruno
Ravenna: Andrea Mandorlini (confermato)
Reggiana: Attilio Tesser (nuovo)
Sambenedettese: Roberto Boscaglia (confermato) -> esonerato il 28/09 -> dal 29/09 Filippo D'Alesio
Spezia: Marco Turati (nuovo)
Torres: Alfonso Greco (confermato)
Vado: Matteo Pastorino (nuovo) -> esonerato il 15/9 -> dal 15/9 Paolo Annoni ad interim -> dal 22/9 Giacomo Riolfo
Vis Pesaro: Andrea Gennari (nuovo) -> esonerato il 18/10 -> dal 20/10 Alfredo Aglietti
* ha sostituito Giovanni Tedesco prima della prima uscita ufficiale della stagione
GIRONE C
Altamura: Ledian Memushaj (nuovo) -> esonerato i 13/10
Audace Cerignola: Raimondo Catalano (nuovo)
Bari: Massimo Rastelli (nuovo)
Barletta: Massimo Paci (confermato)
Casarano: Vito di Bari (confermato) -> esonerato il 18/10 -> dal 20/10 Luciano Zauri
Casertana: Vinicio Espinal (nuovo) -> esonerato il 05/10 -> dal 06/10 Roberto Stellone
Catania: Emilio Longo (nuovo)
Cavese: Cristiano Masitto (nuovo)
Cosenza: Federico Coppitelli (nuovo)
Crotone: Leandro Greco (nuovo)
Foggia: Gaetano Auteri (nuovo)
Giugliano: Raffaele Di Napoli (confermato) -> esonerato il 17/10
Inter U23: Stefano Vecchi (confermato)
Monopoli: Alberto Colombo (confermato)
Picerno: Claudio De Luca (confermato) -> esonerato il 20/10
Potenza: Ivan Tisci (nuovo)
Salernitana: Serse Cosmi (confermato)
Savoia: Alessandro Formisano (nuovo)
Scafatese: Giovanni Ferraro (confermato) -> esonerato il 2/9 -> dal 3/9 Michele Facciolo ad interim
Sorrento: Vincenzo Maiuri (nuovo)