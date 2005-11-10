Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Alfredo Aglietti nuovo tecnico della Vis Pesaro

Non si ferma il valzer panchine in Serie C, con il weekend da poco trascorso che ha regalato altri due ribaltoni: sono infatti saltate le panchine di Vis Pesaro, nel Girone B, e Casarano, nel C, che ha fatto sapere di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Luciano Zauri. I marchigiani invece hanno scelto di ripartire dall'esperienza di Alfredo Aglietti.

Questa la situazione degli allenatori nei tre gironi di Serie C:.

GIRONE A

AlbinoLeffe: Marco Zaffaroni (nuovo)

Alcione Milano: Giovanni Cusatis (confermato)

Arzignano Valchiampo: Daniele Di Donato (confermato)

Carpi: Stefano Cassani (confermato)

Cittadella: Roberto Musso (nuovo)

Desenzano: Marco Gaburro (confermato)

Dolomiti Bellunesi: Andrea Bonatti (confermato)

Folgore Caratese: Nicola Belmonte (confermato) -> esonerato il 5/10 -> dal 5/10 Federico Guidi

Giana Erminio: Alessio Gambirasio (nuovo) -> esonerato il 24/09 -> dal 24/09 Matteo Parma (ad interim) -> dal 29/09 Mario Tacchinardi

Juventus Next Gen: Massimo Brambilla (confermato)

Lecco: Federico Valente (confermato)

Lumezzane: Paolo Sammarco (nuovo)

Novara: Alessandro Birindelli (nuovo) -> esonerato il 28/09 -> dal 30/09 Manuel Iori

Ospitaletto: Andrea Quaresmini (confermato)

Pergolettese: Antonio Giosa (nuovo)

Pro Vercelli: Daniele Bonera (nuovo)

Renate: Giacomo Gattuso (nuovo) -> esonerato il 21/09 -> dal 22/09 Simone Banchieri

Treviso: Edoardo Gorini (confermato)

Trento: Luca Tabbiani (confermato)

Union Brescia: Eugenio Corini (confermato)

GIRONE B

Atalanta U23: Nicola Beati (nuovo)

Campobasso: Devis Mangia (nuovo)

Forlì: Nicola Campedelli (nuovo)

Grosseto: Paolo Indiani (confermato)

Gubbio: Domenico Di Carlo (confermato) -> esonerato il 04/10 -> dal 04/10 Piero Braglia

Guidonia Montecelio: Giovanni Lopez (nuovo) -> esonerato il 22/09 -> dal 23/09 Ciro Ginestra

Latina: Gennaro Volpe (confermato)

Livorno: Cristiano Lucarelli (nuovo)

Ostiamare: David D'Antoni (confermato)

Perugia: Aimo Diana (nuovo)*

Pescara: Antonio Buscè (nuovo)

Pianese: Andrea Zanchetta (nuovo)

Pineto: Enrico Barilari (nuovo) -> esonerato il 27/09 -> dal 28/09 Alessandro Bruno

Ravenna: Andrea Mandorlini (confermato)

Reggiana: Attilio Tesser (nuovo)

Sambenedettese: Roberto Boscaglia (confermato) -> esonerato il 28/09 -> dal 29/09 Filippo D'Alesio

Spezia: Marco Turati (nuovo)

Torres: Alfonso Greco (confermato)

Vado: Matteo Pastorino (nuovo) -> esonerato il 15/9 -> dal 15/9 Paolo Annoni ad interim -> dal 22/9 Giacomo Riolfo

Vis Pesaro: Andrea Gennari (nuovo) -> esonerato il 18/10 -> dal 20/10 Alfredo Aglietti

* ha sostituito Giovanni Tedesco prima della prima uscita ufficiale della stagione

GIRONE C

Altamura: Ledian Memushaj (nuovo) -> esonerato i 13/10

Audace Cerignola: Raimondo Catalano (nuovo)

Bari: Massimo Rastelli (nuovo)

Barletta: Massimo Paci (confermato)

Casarano: Vito di Bari (confermato) -> esonerato il 18/10 -> dal 20/10 Luciano Zauri

Casertana: Vinicio Espinal (nuovo) -> esonerato il 05/10 -> dal 06/10 Roberto Stellone

Catania: Emilio Longo (nuovo)

Cavese: Cristiano Masitto (nuovo)

Cosenza: Federico Coppitelli (nuovo)

Crotone: Leandro Greco (nuovo)

Foggia: Gaetano Auteri (nuovo)

Giugliano: Raffaele Di Napoli (confermato) -> esonerato il 17/10

Inter U23: Stefano Vecchi (confermato)

Monopoli: Alberto Colombo (confermato)

Picerno: Claudio De Luca (confermato) -> esonerato il 20/10

Potenza: Ivan Tisci (nuovo)

Salernitana: Serse Cosmi (confermato)

Savoia: Alessandro Formisano (nuovo)

Scafatese: Giovanni Ferraro (confermato) -> esonerato il 2/9 -> dal 3/9 Michele Facciolo ad interim

Sorrento: Vincenzo Maiuri (nuovo)