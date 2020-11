Serie C, 10^ giornata: Pergolettese corsara a Olbia, sardi battuti 1-4. In gol Ragatzu

vedi letture

Tra svariati rinvii, ha preso il via quest'oggi alle 12:30 la 10^ giornata del campionato di Serie C, aperta dal Girone A.

Si è infatti già giocata Olbia-Pergolettese, che ha visto i sardi uscire dal campo con le ossa rotte: 1-4 il finale. Con un primo tempo che ha annichilito subito la squadra di casa, perché la formazione ospite, in 34', si è portata immediatamente sul triplo vantaggio grazie alle reti di Duca, Morello e Scardina; nella ripresa, caratterizzata anche da un certo nervosismo, i sardi tentano la reazione. Decisivo l'ingresso in campo di Ragatzu in tal senso: l'ex Cagliari, nel giro di due minuti, sbaglia un primo rigore ma segna poi il secondo, anche se la rete non serve a niente perché allo scadere Longo chiude i conti.

Di seguito, il programma completo della decima giornata del campionato di C:

GIRONE A

Olbia-Pergolettese (2' Duca 24' Morello 34' Scardina, 61' [rig.] Ragatzu)

Ore 15:00: Albinoleffe - Alessandria

Carrarese - Renate

Piacenza - Pro Patria

Pro Vercelli - Pistoiese

Ore 19:00: Livorno - Giana Erminio

Ore 20:30: Lecco - Novara

Rinviate: Pontedera - Lucchese

Pro Sesto - Como

Juventus U23 - Grosseto

GIRONE B

Ore 15:00: Legnago - Matelica

Modena - Carpi

Ore 16:30: Triestina - Imolese

Ore 17:30: Ravenna - Gubbio

Ore 18:30: Vis Pesaro - Cesena

Ore 20:30: Perugia - Padova

Sudtirol - Mantova

Ore 20:45: Fermana - Fano

VirtusVecompe Verona - Feralpisalò

Rinviate: Arezzo - Sambenedettese

GIRONE C

Ore 15:00: Foggia - Turris

Monopoli - Viterbese

Ternana - Virtus Francavilla

Ore 17:30: Catanzaro - Teramo

Paganese - Avellino

Ore 20:45: Potenza - Bari

Giovedì 12 novembre ore 15:00: Juve Stabia - Palermo

Rinviate: Casertana - Vibonese

Catania - Bisceglie

Riposa: Cavese