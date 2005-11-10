Serie C, 10ª giornata: Bari-Crotone finisce 0-0. Galletti a -5 dal Potenza
Luca Bargellini
Finisce a reti inviolate il match delle 15 valido per la decima giornata del campionato di Serie C, Girone C. In campo Bari e Crotone che al 'San Nicola' non riescono a sbloccare il risultato al termine di una gara tesa. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE C - 10ª GIORNATA
GIRONE C
Inter U23-Monopoli 2-4
7' e 90' Zuberek (I), 12' rig. e 47' Vido (M), 25' Scipioni (M), 85' Fall (M)
Potenza-Catania 2-1
3' Ghisolfi (P), 66' Castorani (P), 90+6' Allegretto (C)
Salernitana-Scafatese 2-2
13' Proia (SC), 54' Tascone (SA), 70' D'Ursi (SA), 86' Longo (SC)
Audace Cerignola-Savoia 4-0
1' D'Orazio, 18' e 22 Volpe, 90+1' Nanula
Cavese-Casarano 5-2
18' Fella (Cav), 26' Macchi (Cav), 38' Logoluso (Cas), 45+2' rig. Chiricò (Cas), 47' Minaj (Cav), 67' Nunziata (Cav), 80' Sava (Cav)
Cosenza-Altamura 1-3
39' Curcio (A), 45' Dalmazzi (C), 46' Malcore (A), 52' rig. Curcio (A)
Bari-Crotone 0-0
Domenica 18 ottobre
Ore 17:30 - Barletta-Picerno
Ore 17:30 - Sorrento-Casertana
Lunedì 19 ottobre
Ore 20:30 - Giugliano-Foggia
Classifica del Girone C di Serie C : Potenza 25, Bari 20, Sorrento 18*, Audace Cerignola 17, Catania 16, Cavese 15, Casertana 15*, Monopoli 15, Scafatese 14*, Salernitana 14, Inter U23 13*, Picerno 12*, Foggia 11*, Casarano 11, Altamura 11, Savoia 10, Barletta 8*, Giugliano 7*, Cosenza 5, Crotone 1°
* una gara in meno
° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva