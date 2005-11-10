Serie C, 10ª giornata: i risultati al 45' delle gare delle 12:30. Inter sotto col Monopoli
Luca Bargellini
Sono appena terminati i primi tempi delle sei gare della decima giornata del campionato di Serie C iniziate alle 14:30. Da segnalare il vantaggio del Lumezzane a Carpi, del Guidonia sul Forlì, della Reggiana sulla Torres, della Sambenedettese sul campo del Vado e del Monopoli in casa dell'Inter U23. Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre gironi:
SERIE C - 10ª GIORNATA
GIRONE A
Pro Vercelli-Lecco 0-5
21' Pellegrino, 44' Casarotto, 50' Manetti, 52' Urso, 78' Sidler
In corso
Carpi-Lumezzane 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
35' Anatriello
Sabato 17 ottobre
Ore 17:30 - Folgore Caratese-Treviso
Domenica 18 ottobre
Ore 17:30 - AlbinoLeffe-Novara
Ore 17:30 - Alcione Milano-Desenzano
Ore 17:30 - Ospitaletto-Pergolettese
Lunedì 19 ottobre
Ore 20:30 - Cittadella-Arzignano
Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Trento
Ore 20:30 - Giana Erminio-Brescia
Ore 20:30 - Juventus U23-Renate
GIRONE B
Livorno-Grosseto 4-4
3' e 12' Malagrida (L), 7' Sabbattini (G), 45' Andreoli (G), 52' Pitti (G), 55' Malotti (L), 75' Fantacci (G), 88' Mancini (L)
In corso
Guidonia-Forlì 2-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
17' Tonetto, 29' Vertainen
Pianese-Pineto 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Reggiana-Torres 2-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
35' Sipos, 40' Portanova
Vado-Sambenedettese 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
22' Candellori
Domenica 18 ottobre
Ore 12:30 - Campobasso-Perugia
Ore 12:30 - Latina-Vis Pesaro
Ore 14:30 - Gubbio-Atalanta U23
Ore 14:30 - Ravenna-Spezia
Ore 17:30 - Pescara-Ostiamare
GIRONE C
In corso
Inter U23-Monopoli 1-2 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
7' Zuberek (I), 12' rig. Vido (M), 25' Scipioni (M)
Sabato 17 ottobre
Ore 17:30 - Potenza-Catania
Ore 17:30 - Salernitana-Scafatese
Domenica 18 ottobre
Ore 14:30 - Audace Cerignola-Savoia
Ore 14:30 - Cavese-Casarano
Ore 14:30 - Cosenza-Altamura
Ore 15:00 - Bari-Crotone
Ore 17:30 - Barletta-Picerno
Ore 17:30 - Sorrento-Casertana
Lunedì 19 ottobre
Ore 20:30 - Giugliano-Foggia