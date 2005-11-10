Serie C, 10ª giornata: i risultati dei match delle 14:30. Bene la Reggiana. Inter ko interno

Si chiudono le gare delle 14:30 valide per la decima giornata del campionato di Serie C. Da registrare per le sei sfide in questione i successi interni di Carpi, Ravebba e Guidonia Montecelio, i pareggi in Pianese-Pineto e Vado-Sambenedettese e la vittoria esterna del Monopoli sul campo dell'Inter. Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre gironi:

SERIE C - 10ª GIORNATA

GIRONE A

Pro Vercelli-Lecco 0-5

21' Pellegrino, 44' Casarotto, 50' Manetti, 52' Urso, 78' Sidler

Carpi-Lumezzane 3-1

35' Anatriello (L), 49' Figoli (C), 87' Sall (C), 90+7 Montipò (C)

Sabato 17 ottobre

Ore 17:30 - Folgore Caratese-Treviso

Domenica 18 ottobre

Ore 17:30 - AlbinoLeffe-Novara

Ore 17:30 - Alcione Milano-Desenzano

Ore 17:30 - Ospitaletto-Pergolettese

Lunedì 19 ottobre

Ore 20:30 - Cittadella-Arzignano

Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Trento

Ore 20:30 - Giana Erminio-Brescia

Ore 20:30 - Juventus U23-Renate

Classifica del Girone A di Serie C Cittadella 24, Union Brescia 19, Ospitaletto 18, Trento 17, Arzignano Valchiampo 17, Lecco 13*, Desenzano 13, Treviso 13, AlbinoLeffe 12, Alcione Milano 12, Lumezzane 12*, Pergolettese 11, Dolomiti Bellunesi 10, Novara 9, Carpi 9*, Pro Vercelli 9*, Juventus Next Gen 7, Folgore Caratese 6, Giana Erminio 5, Renate 4

* una gara in più

GIRONE B

Livorno-Grosseto 4-4

3' e 12' Malagrida (L), 7' Sabbattini (G), 45' Andreoli (G), 52' Pitti (G), 55' Malotti (L), 75' Fantacci (G), 88' Mancini (L)

Guidonia Montecelio-Forlì 3-2

17' Tonetto (G), 29' Vertainen (G), 57' Gabellini (F), 83' Perini 8F), 85' Spavone (G)

Pianese-Pineto 0-0

Reggiana-Torres 2-0

35' Sipos, 40' Portanova

Vado-Sambenedettese 2-2

22' Candellori (S), 75' rig Cernigoi (V), 76' Vita (V), 90+7' Stabile (S)

Domenica 18 ottobre

Ore 12:30 - Campobasso-Perugia

Ore 12:30 - Latina-Vis Pesaro

Ore 14:30 - Gubbio-Atalanta U23

Ore 14:30 - Ravenna-Spezia

Ore 17:30 - Pescara-Ostiamare

Classifica del Girone B di Serie C Spezia 25, Ravenna 20, Grosseto 19**, Reggiana 17, Livorno 16**, Guidonia Montecelio 16*, Torres 15**, Perugia 13, Campobasso 12, Pescara 12, Vado 12*, Forlì 11*, Latina 10, Atalanta U23 9*, Ostiamare 9, Pineto 8*, Gubbio 7, Pianese 7*, Sambenedettese 7*, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno

** una gara in più

GIRONE C

In corso

Inter U23-Monopoli 2-4

7' e 90' Zuberek (I), 12' rig. e 47' Vido (M), 25' Scipioni (M), 85' Fall (M)

Sabato 17 ottobre

Ore 17:30 - Potenza-Catania

Ore 17:30 - Salernitana-Scafatese

Domenica 18 ottobre

Ore 14:30 - Audace Cerignola-Savoia

Ore 14:30 - Cavese-Casarano

Ore 14:30 - Cosenza-Altamura

Ore 15:00 - Bari-Crotone

Ore 17:30 - Barletta-Picerno

Ore 17:30 - Sorrento-Casertana

Lunedì 19 ottobre

Ore 20:30 - Giugliano-Foggia

Classifica del Girone C di Serie C : Potenza 22, Bari 19, Sorrento 18, Catania 16, Casertana 15, Monopoli 15**, Audace Cerignola 14, Scafatese 13*, Salernitana 13, Inter U23 13, Picerno 12, Cavese 12, Foggia 11, Casarano 11, Savoia 10, Altamura 8, Barletta 8, Giugliano 7, Cosenza 5, Crotone 0°

* una gara in meno

* una gara in meno

° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva