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Serie C, 11ª giornata: fari su Union Brescia-Cittadella, a Pescara rischia Buscè. La guida completa

Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 08:34Serie C
23.10.2026 08:34Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Tra ribaltoni e panchina e volti nuovi, il campionato di Serie C è giunto all'11ª giornata, che prenderà il via questa sera, e si concluderà poi come di consueto con i postici del lunedì sera, in attesa poi vengano recuperati gli ultimi confronti delle U23 dei precedenti turni.

GIRONE A
Fari puntati sul big match tra Union Brescia e Cittadella, che potrebbe anche costare la panchina a Eugenio Corini: il club lombardo sta tenendo un low profile, ma i rumors esterni al club si fanno piuttosto insistente.

GIRONE B
Un interessante Grosseto-Reggiana si profila nella giornata di domenica, ma questa sera occhi attenti sul Pescara, impegnato contro il Perugia: momento di massima tensione tra il tecnico Buscé e la stampa locale, che ieri ha disertato anche la conferenza, e un ko potrebbe essere fatale vista anche la stagione che non decolla.

GIRONE C
Se da un lato Auteri per il momento non sembra rischiare la panchina al Foggia, dall'altro Cosmi è stato confermato a più riprese dalla dirigenza della Salernitana: i confronti dei due club, però, saranno da monitorare molto attentamente per possibili ed eventuali risvolti. Da segnalare poi che si rivedrà il Monopoli "a casa", perché - dopo l'esilio forzato a Bari - il club biancoverde potrà tornare al 'Veneziani', che sarà teatro del lunch match domenicale contro l'Audace Cerignola.

Di seguito il programma completo:

SERIE C - 11ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 24 ottobre
Ore 14.30 – Treviso-Dolomiti Bellunesi
Ore 17.30 – Alcione-Carpi
Ore 17.30 – Union Brescia-Cittadella
Domenica 25 ottobre
Ore 12.30 – Renate-AlbinoLeffe
Ore 12.30 – Trento-Juventus Next Gen
Ore 15.00 – Desenzano-Giana Erminio
Ore 17.30 – Arzignano Valchiampo-Novara
Ore 17.30 – Lecco-Folgore Caratese
Ore 17.30 – Pergolettese-Lumezzane
Ore 17.30 – Pro Vercelli-Ospitaletto

Classifica: Cittadella 27, Trento 20, Union Brescia 19, Ospitaletto 18, Arzignano Valchiampo 17, Treviso 16, Alcione 15, Pergolettese 14, Lecco 13, Albinoleffe 13, Desenzano 13, Lumezzane 12, Novara 10, Juventus Next Gen 10, Dolomiti Bellunesi 10, Pro Vercelli 9, Carpi 9, Giana Erminio 8, Folgore Caratese 6, Renate 4

GIRONE B
Venerdì 23 ottobre
Ore 20.30 – Ostiamare-Vado
Ore 20.30 – Perugia-Pescara
Ore 20.30 – Pineto-Gubbio
Sabato 24 ottobre
Ore 14.30 – Atalanta U23-Campobasso
Ore 14.30 – Sambenedettese-Livorno
Ore 14.30 – Spezia-Latina
Ore 17.30 – Vis Pesaro-Ravenna
Domenica 25 ottobre
Ore 14.30 – Forlì-Pianese
Ore 14.30 – Grosseto-Reggiana
Ore 14.30 – Torres-Guidonia Montecelio

Classifica: Spezia 28, Ravenna 20, Grosseto 19, Reggiana 17, Guidonia Montecelio 16, Livorno 16, Perugia 16, Pescara 15, Torres 15, Latina 13, Vado 12, Campobasso 12, Atalanta U23 12*, Forlì 11, Pineto 11, Ostiamare 9, Pianese 8, Sambenedettese 7, Gubbio 7, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno

GIRONE C
Venerdì 23 ottobre
Ore 20.30 – Altamura-Potenza
Ore 20.30 – Casertana-Bari
Sabato 24 ottobre
Ore 14.30 – Inter U23-Sorrento
Ore 14.30 – Scafatese-Barletta
Ore 17.30 – Savoia-Cosenza
Domenica 25 ottobre
Ore 12.30 – Monopoli-Audace Cerignola
Ore 14.30 – Foggia-Cavese
Ore 15.00 – Catania-Giugliano (diretta Rai 2)
Lunedì 26 ottobre
Ore 20.30 – Crotone-Casarano
Ore 20.30 – Picerno-Salernitana

Classifica: Potenza 25, Bari 20, Sorrento 19, Audace Cerignola 17, Catania 16, Casertana 16, Cavese 15, Monopoli 15, Scafatese 14*, Salernitana 14, Inter U23 13*, Picerno 12, Casarano 11, Barletta 11, Foggia 11, Altamura 11, Savoia 10, Giugliano 10, Cosenza 5, Crotone 1**

* una gara in meno
** penalizzato di 6 punti

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