Serie C, 11ª giornata: i risultati parziali degli anticipi. Pescara sotto a Perugia
Luca Bargellini
Sono appena terminati i primi tempi dei cinque anticipi dell'undicesima giornata del campionato di Serie C. Per quanto riguarda il Girone B da segnalare il vantaggio interno di Perugia e Pineto contro, rispettivamente, Pescara e Gubbio. Nel Girone C, invece, 1-1 in Altamura-Potenza e reti ancora inviolate in Casertana-Bari. Di seguito il quadro completo del turno per i due raggruppamenti:
SERIE C - 11ª GIORNATA
GIRONE B
In corso
Ostiamare-Vado 0-0
Perugia-Pescara 1-0
1' Carriero
Pineto-Gubbio 1-0
23' Pellegrino
Sabato 24 ottobre
Ore 14.30 - Atalanta U23-Campobasso
Ore 14.30 - Sambenedettese-Livorno
Ore 14.30 - Spezia-Latina
Ore 17.30 - Vis Pesaro-Ravenna
Domenica 25 ottobre
Ore 14.30 - Forlì-Pianese
Ore 14.30 - Grosseto-Reggiana
Ore 14.30 - Torres-Guidonia Montecelio
GIRONE C
In corso
Altamura-Potenza 1-1
4' Rosafio (A), 22' rig. Castorani (P)
Casertana-Bari 0-0
Sabato 24 ottobre
Ore 14.30 - Inter U23-Sorrento
Ore 14.30 - Scafatese-Barletta
Ore 17.30 - Savoia-Cosenza
Domenica 25 ottobre
Ore 12.30 - Monopoli-Audace Cerignola
Ore 14.30 - Foggia-Cavese
Ore 15.00 - Catania-Giugliano (diretta Rai 2)
Lunedì 26 ottobre
Ore 20.30 - Crotone-Casarano
Ore 20.30 - Picerno-Salernitana