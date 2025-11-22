Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, 15ª giornata: Trapani con ampio vantaggio, nel Girone C tre squadre corsare dopo 45'

© foto di FEDERICO SERRA
Claudia Marrone
Oggi alle 15:20Serie C
Claudia Marrone

Con la serata di ieri, e i primi tre anticipi, ha preso il via la 15ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi interamente nella serata di lunedì, come ormai consueto per il campionato.

Alle 14:30, però, ha preso il via il sabato di terza serie, con diverse gare del Girone C, che vedono il Trapani aver già preso il largo sul Foggia: quella siciliana, delle squadre in campo, è l'unica che sta vincendo tra le mura amiche, perché negli altri tre confronti del citato raggruppamento sono le squadre ospite ad aver la meglio dopo i primi 45' di gara. Nel Girone A, invece, bene il Lumezzane, corsa per adesso sul campo dell'AlbinoLeffe, mentre non vanno oltre il pari a reti bianche Pro Vercelli e Alcione.

Di seguito, programma completo e classifiche dei tre gironi:

SERIE C, 15ª GIORNATA
GIRONE A
Ora in campo (parziale)
AlbinoLeffe-Lumezzane 0-1
15' Caccavo
Pro Vercelli-Alcione Milano 0-0
Sabato 22 novembre
Ore 17:30 - Arignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Virtus Verona-Triestina
Domenica 23 novembre
Ore 12:30 - Trento-Inter U23
Ore 14:30 - Union Brescia-Vicenza
Ore 14:30 - Novara-Renate
Ore 17:30 - Giana Erminio-Ospitaletto
Ore 20:30 - Lecco-Cittadella
Già giocata
Pro Patria-Pergolettese 3-1
14' e 82' [rig.] Mastroianni (PP), 59' Corti (P), 68' Di Munno (PP)

Classifica - Vicenza 38, Lecco 30, Union Brescia 28, Cittadella 24, Alcione Milano 24, Inter U23 22*, Trento 20, Pro Vercelli 19, Novara 18, Renate 17, AlbinoLeffe 16, Giana Erminio 16, Ospitaletto 14, Dolomiti Bellunesi 13*, Arzignano Valchiampo 13, Pergolettese 13**, Lumezzane 13, Pro Patria 12**, Virtus Verona 11, Triestina -9

* una partita in meno
** una partita in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Ora in campo (parziale)
Giugliano-Casarano 1-2
13' Gega (C), 17' La Vardera (G), 45'+2 Cajazzo (C)
Siracusa-Team Altamura 0-1
23' Poli
Sorrento-Casertana 0-1
37' Proia
Trapani-Foggia 3-1
3' Giron (T), 9' Fischnaller (T), 35' Minelli (F), 38' Grandolfo (T)
Sabato 22 novembre
Ore 17:30 - Monopoli-Picerno
Domenica 23 novembre
Ore 12:30 - Cavese-Atalanta U23
Ore 14:30 - Catania-Latina
Ore 14:30 - Cosenza-Benevento
Ore 17:30 - Salernitana-Potenza
Già giocata
Audace Cerignola-Crotone 2-0
61' Gambale, 67' Cretella

Classifica - Salernitana 30, Benevento 29, Catania 28, Cosenza 26, Monopoli 22, Crotone 21**, Casarano 21, Casertana 19*, Audace Cerignola 19**, Potenza 19, Atalanta U23 17*, Trapani 17, Cavese 16, Giugliano 15, Team Altamura 15, Latina 14, Sorrento 13, Siracusa 12, Foggia 11, Picerno 10

* una partita in meno
** una partita in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocata
Bra-Pontedera 2-0
9' De Biase, 90'+1 Dimatteo
Sabato 22 novembre
Ore 17:30 - Pianese-Forlì
Ore 17:30 - Ravenna-Gubbio
Ore 20:30 - Carpi-Rimini
Domenica 23 novembre
Ore 14:30 - Ascoli-Arezzo
Ore 14:30 - Ternana-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Campobasso
Ore 20:30 - Sambenedettese-Pineto
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Livorno-Torres
Ore 20:30 - Perugia-Vis Pesaro

Classifica - Arezzo 35, Ravenna 34, Ascoli 31, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22, Ternana 21, Carpi 21, Campobasso 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Gubbio 18*, Juventus Next Gen 17*, Pianese 17, Sambenedettese 16, Pontedera 15**, Bra 13**, Livorno 11, Perugia 9, Torres 8, Rimini -2

* una partita in meno
** una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

