Serie C, gli arbitri dell'11ª giornata: Union Brescia-Cittadella a Gauzolino di Torino
Luca Bargellini
Attraverso i canali ufficiali dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per l'11ª giornata del campionato di Serie C.
GIRONE A
Alcione Milano-Carpi: Bortolussi di Nichelino
Arzignano Valchiampo-Novara: Cavacini di Lanciano
Desenzano-Giana Erminio: Zito di Rossano
Lecco-Folgore Caratese: Silvestri di Roma 1
Pergolettese-Lumezzane: Viapiana di Catanzaro
Pro Vercelli-Ospitaletto: Aldi di Lanciano
Renate-AlbinoLeffe: Aloise di Voghera
Trento-Juventus Next Gen: Faye di Brescia
Treviso-Dolomiti Bellunesi: Totaro di Lecce
Union Brescia-Cittadella: Gauzolino di Torino
GIRONE B
Atalanta U23-Campobasso: Marotta di Sapri
Forlì-Pianese: Massari di Torino
Grosseto-Reggiana: Colaninno di Nola
Ostiamare-Vado: Gallorini di Arezzo
Perugia-Pescara: Mirabella di Napoli
Pineto-Gubbio: Dasso di Genova
Sambenedettese-Livorno: Diop di Treviglio
Spezia-Latina: Gandino di Alessandria
Torres-Guidonia Montecelio: Migliorini di Verona
Vis Pesaro-Ravenna: Mastrodomenico di Matera
GIRONE C
Altamura-Potenza: Angelillo di Nola
Casertana-Bari: Zago di Conegliano
Catania-Giugliano: Di Mario di Ciampino
Crotone-Casarano: Dorillo di Torino
Foggia-Cavese: Renzi di Pesaro
Inter U23-Sorrento: Sciolti di Lecce
Monopoli-Audace Cerignola: Picardi di Viareggio
Picerno-Salernitana: Frasynyak di Gallarate
Savoia-Cosenza: Acquafredda di Molfetta
Scafatese-Barletta: Ursini di Pescara