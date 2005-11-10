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Serie C, si è chiusa la decima giornata: Cittadella e Spezia in fuga, Potenza macchina da gol

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 08:19Serie C
20.10.2026 08:19Serie C
Fonti preferite
Al termine della decima giornata di Serie C Cittadella e Spezia sono in fuga. Il Potenza continua a segnare e vincere
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Si è chiusa la decima giornata di Serie C. Nel Girone A il Cittadella dopo la vittoria con l'Arzignano e il passo falso dell'Union Brescia allunga in classifica. Stesso discorso nel Girone B, dove lo Spezia vince lo scontro diretto con il Ravenna e fa in fuga. Nel Girone C il Potenza vince ancora battendo 2-1 il Catania e consolida così il primo posto in classifica.

Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE C - 10ª GIORNATA

GIRONE A
Pro Vercelli-Lecco 0-5
21' Pellegrino, 44' Casarotto, 50' Manetti, 52' Urso, 78' Sidler
Carpi-Lumezzane 3-1
35' Anatriello (L), 49' Figoli (C), 87' Sall (C), 90+7 Montipò (C)
Sabato 17 ottobre
Folgore Caratese-Treviso 0-2
45+2' Rossi, 62' Paganini
AlbinoLeffe-Novara 2-2
Dell'Erba (N), 49' Sali (A), Romano (N), Faggi (A)
Alcione Milano-Desenzano 4-1
2', 42' Rolfini (A), 17' Pirola (A), Procaccio (D), 69' Morselli (A)
Ospitaletto-Pergolettese 2-3
25' Tigani (O), 45'+1 Gobbi (O), 73' aut. Stefanoni (P), 80' Roversi (P), 84' Rossetti (P)
Cittadella-Arzignano 1-0
66' Ndrecka
Dolomiti Bellunesi-Trento 0-3
16' Ladisa, 25' Garetto, 77' Fossati
Giana Erminio-Brescia 2-1
27' Comelli (G), 86' Di Moletta (UB), 90+5' Quaggio (G)
Juventus U23-Renate 2-1
23' e 78' Durmisi (J), 44' Anelli (R)

Classifica del Girone A di Serie C Cittadella 27, Trento 20, Union Brescia 19, Ospitaletto 18, Arzignano Valchiampo 17, Treviso 16, Alcione Milano 15, Pergolettese 14, Lecco 13, Desenzano 13, AlbinoLeffe 13, Lumezzane 12, Dolomiti Bellunesi 10, Novara 10, Juventus Next Gen 10, Carpi 9, Pro Vercelli 9,Giana Erminio 8, Folgore Caratese 6, Renate 4

GIRONE B
Livorno-Grosseto 4-4
3' e 12' Malagrida (L), 7' Sabbattini (G), 45' Andreoli (G), 52' Pitti (G), 55' Malotti (L), 75' Fantacci (G), 88' Mancini (L)
Guidonia Montecelio-Forlì 3-2
17' Tonetto (G), 29' Vertainen (G), 57' Gabellini (F), 83' Perini 8F), 85' Spavone (G)
Pianese-Pineto 0-0
Reggiana-Torres 2-0
35' Sipos, 40' Portanova
Vado-Sambenedettese 2-2
22' Candellori (S), 75' rig Cernigoi (V), 76' Vita (V), 90+7' Stabile (S)
Campobasso-Perugia 1-5
23' Canotto (P), 35' Stoppa (C), 55' Tozzuolo (P), 76' Langella (P), 90' Dottori (P), 90+3' Sabbatani (P)
Latina-Vis Pesaro 1-0
30' Tomaselli
Gubbio-Atalanta U23 0-2
83' Diao, 90+1' Bonanomi
Ravenna-Spezia 0-1
56' Jimenes
Pescara-Ostiamare 2-0
45'+2 D'Ausilio, 53' Erradi (P)

Classifica del Girone B di Serie C Spezia 28, Ravenna 20, Grosseto 19, Reggiana 17*, Guidonia Montecelio 16, Livorno 16, Perugia 16, Pescara 15, Torres 15, Latina 13, Vado 12, Atalanta U23 12*, Campobasso 12, Forlì 11, Ostiamare 9, Pianese 8, Pineto 8*, Sambenedettese 7, Gubbio 7, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno

GIRONE C
Inter U23-Monopoli 2-4
7' e 90' Zuberek (I), 12' rig. e 47' Vido (M), 25' Scipioni (M), 85' Fall (M)
Potenza-Catania 2-1
3' Ghisolfi (P), 66' Castorani (P), 90+6' Allegretto (C)
Salernitana-Scafatese 2-2
13' Proia (SC), 54' Tascone (SA), 70' D'Ursi (SA), 86' Longo (SC)
Audace Cerignola-Savoia 4-0
1' D'Orazio, 18' e 22 Volpe, 90+1' Nanula
Cavese-Casarano 5-2
18' Fella (Cav), 26' Macchi (Cav), 38' Logoluso (Cas), 45+2' rig. Chiricò (Cas), 47' Minaj (Cav), 67' Nunziata (Cav), 80' Sava (Cav)
Cosenza-Altamura 1-3
39' Curcio (A), 45' Dalmazzi (C), 46' Malcore (A), 52' rig. Curcio (A)
Bari-Crotone 0-0
Barletta-Picerno 1-0
77' Ongaro
Sorrento-Casertana 0-0
Giugliano-Foggia 3-1
6' Ravasio (F), 24 Balde (G), 42' De Rosa (G), 59' Esposito (G)

Classifica del Girone C di Serie C : Potenza 25, Bari 20, Sorrento 19, Audace Cerignola 17, Catania 16, Casertana 16, Cavese 15, Monopoli 15, Scafatese 14*, Salernitana 14, Inter U23 13*, Picerno 12, Foggia 11, Barletta 11, Casarano 11, Altamura 11, Savoia 10,Giugliano 10, Cosenza 5, Crotone 1°

* una gara in meno
° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva

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