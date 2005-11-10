Serie C, il meglio e il peggio dei tre gironi dopo 10 giornate: Sipos re dei bomber

Dieci giornate di campionato sono più che sufficienti per disegnare il meglio e il peggio dei tre gironi della Serie C 2026/27.

A dominare il quadro dei numeri è lo Spezia, che con 28 punti è la squadra che ne ha conquistati di più ed è anche, insieme al Cittadella, quella con il maggior numero di vittorie: nove. Sul fronte opposto spiccano Cosenza,Gubbio e Vis Pesaro, già arrivate a sette sconfitte. Tra i gol, invece, il Potenza vanta il miglior attacco con 26 reti, mentre ancora il Gugliano è la squadra che ne ha incassate di più, 23. C'è spazio anche per i sei pareggi dell'Alcione Milano, il dato più alto registrato dopo le prime dieci giornate.

In testa alla classifica dei bomber c'è infine Sipos, attaccante della Reggiana autore finora di 8 gol.

Di seguito il riepilogo

Maggior numero di punti: Spezia (28)

Maggior numero di vittorie: Cittadella e Spezia (9)

Maggior numero di pareggi: Alcione Milano (6)

Maggior numero di sconfitte: Cosenza, Gubbio e Vis Pesaro (7)

Maggior numero di gol segnati: Potenza (26)

Maggior numero di gol subiti: Giugliano (23)

Miglior marcatore: Sipos (Reggiana) 8

* numeri in attesa del recupero di Atalanta U23-Vis Pesaro e Inter U23-Scafatese rinviate durante la sosta per le Nazionali