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Serie C, il Ravenna risponde allo Spezia. Vincono Potenza e Scafase

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:34Serie C
11.10.2026 16:34Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Nelle gare del primo pomeriggio in Serie C arriva la risposta del Ravenna allo Spezia nel Girone B. I romagnoli infatti hanno la meglio contro il Cambobasso imponendosi per 3-1. Restando nello stesso raggruppamento la Sambenedettese pareggia 1-1 in casa contro il Latina. Nel Girone A pareggio in extremis della Giana Erminio sul Renata (2-2 il finale), mentre in quello C arrivano i successi del Potenza sul Foggia e della Scafatese sul Sorrento.

SERIE C - 9ª GIORNATA

GIRONE A
Venerdì 9 ottobre
Union Brescia-Pro Vercelli 2-0
10’ Crespi, 77’ Pellegrini
Sabato 10 ottobre
Pergolettese-Carpi 2-1
24’ e 30’ Corti (P), 72’ Lombardi (C )
Arzignano Valchiampo-Juventus Next Gen 2-1
15' De Santis (A); 68' Moretti (A); 82' Durmisi (J)
Desenzano-Dolomiti Bellunesi 2-0
5' De Francesco (D); 52' aut. Mondonico (D)
Lumezzane-AlbinoLeffe 3-2
10' Ebone (L); 29', 53' Desogus (A); 40' Anatriello (L); 59' Rolando (L)
Novara-Cittadella 0-2
43' Barberis (C), 87' Ignatov 87 (C)
Domenica 11 ottobre
Renate-Giana Erminio 2-2
20’ Calì (R), 61’ aut. Riviera (G), 69’ Kerrigan (R), 80’ rig. Renda (G)
Ore 17:30 - Lecco-Alcione Milano
Ore 17:30 - Trento-Folgore Caratese
Ore 17:30 - Treviso-Ospitaletto

Classifica: Cittadella 27, Brescia 19, Arzignano 17, Ospitaletto 15*, Trento 14*, Treviso 13*, Desenzano 13, AlbinoLeffe 12, Alcione Milano 11*, Lumezzane 11*, Pergolettese 11, Dolomiti Bellunesi 10, Novara 9**, Pro Vercelli 9, Lecco 9*, Carpi 6, Folgore Caratese 6*, Juventus Next Gen 6*, Giana Arminio 5, Renate 4
*una gara in meno

GIRONE B
Sabato 10 ottobre
Vis Pesaro-Grosseto 2-3
7’ Fiorini (G), 26’ Maucci (V), 28’ Fabri (G), 69’ Gori (G), 75’ Nicastro (V)
Ostiamare-Pianese 0-0
Pineto-Reggiana 2-0 (sospesa al 71')
11' Forte (P); 43' Pellegrino (P)
Spezia-Gubbio 2-0
3' Sganzerla (S), 38' Mazzocchi (S)
Domenica 11 ottobre
Torres-Atalanta U23 2-1
14’ Berto (T), 27’ Scotto (T), 83’ Zanaboni (A)
Ravenna-Campobasso 3-1
41’ Casiraghi (R), 45’+1’ Maggio (R), 69’ Tenkorang (R), 88’ Stoppa (C)
Sambenedettese-Latina 1-1
8’ De Cristofaro (L), 70’ Zini (S)
Ore 17:30 - Forlì-Livorno
Ore 17:30 - Perugia-Vado
Lunedì 12 ottobre
Ore 20:30 - Pescara-Guidonia Montecelio

Classifica: Spezia 25**, Ravenna 20**, Grosseto 18**, Torres 15**, Reggiana 14, Livorno 14, Perugia 13, Guidonia Montecelio 12, Campobasso 12, Pescara 11, Forlì 10, Atalanta U23 9*, Ostiamare 9**, Vado 8, Pineto 7, Gubbio 7**, Pianese 7**, Latina 7*, Sambenedettese 6**, Vis Pesaro 4
* una gara in meno
** una gara in più

GIRONE C
Sabato 10 ottobre
Bari-Giugliano 2-0
6’ Butic, 45’ Maggiore,
Casertana-Monopoli 3-1
20’ Vido (M), 35’ Vezzoni (C), 45’+1’ e 74’ Manconi (C)
Crotone-Audace Cerignola 2-3
21’ Vitale (A), 44’ rig. D’Orazio (A), 45’+2’ Padula (A), 45’+3’ Musso (C), 77’ Tanco (C)
Savoia-Inter U23 2-1
11’ Meola (S), 52’ Scotti (S), 59’ Bovo (I)
Domenica 11 ottobre
Altamura-Catania 0-3
29’ Coda, 58’ Insigne, 81’ Cabianca
Foggia-Potenza 1-3
15’ D’Auria (P), 53’ Petrungaro (P), 64’ aut. Smeraldi (P), 90’+1’ Berra (F)
Scafatese-Sorrento 3-2
6’ e 32’ Palmieri (Sc), 12’ Emmausso (Sc), 87’ Parker (So), 90'+8' rig. Ricci (So)
Casarano-Salernitana 0-0 (in corso)
Lunedì 12 ottobre
Ore 20:30 - Barletta-Cavese
Ore 20:30 - Picerno-Cosenza

Classifica: Potenza 22**, Bari 19**, Sorrento 18**, Catania 16**, Casertana 15**, Audace Cerignola 14**, Scafatese 13, Salernitana 12, Monopoli 12**, Picerno 12, Foggia 11**, Cavese 11, Inter U23 10*, Savoia 10**, Casarano 10, Altamura 8**, Barletta 7, Giugliano 7, Cosenza 2, Crotone 0**°

* una gara in meno
** una gara in più
° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva

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