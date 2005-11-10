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Serie C, i risultati parziali dei match delle 14.30: Spezia in volo, pari per le Under 23

Paolo Lora Lamia
autore
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 15:19Serie C
24.10.2026 15:19Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Sono terminati i primi tempi delle partite di Serie C, iniziate alle 14.30 e valide per l'11ª giornata. Prosegue la marcia trionfale dello Spezia, avanti sul Latina. Avanti all'intervallo anche Treviso, Sambenedettese e Scafatese. Sul pareggio invece le due sfide di Inter U23 e Atalanta U23, rispettivamente contro Sorrento e Campobasso. Di seguito il quadro completo del turno per i due raggruppamenti:

SERIE C - 11ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 24 ottobre

In corso
Treviso-Dolomiti Bellunesi 1-0
32' Brigati

Ore 17.30 - Alcione-Carpi
Ore 17.30 - Union Brescia-Cittadella
Domenica 25 ottobre
Ore 12.30 - Renate-AlbinoLeffe
Ore 12.30 - Trento-Juventus Next Gen
Ore 15.00 - Desenzano-Giana Erminio
Ore 17.30 - Arzignano Valchiampo-Novara
Ore 17.30 - Lecco-Folgore Caratese
Ore 17.30 - Pergolettese-Lumezzane
Ore 17.30 - Pro Vercelli-Ospitaletto

Classifica: Cittadella 27, Trento 20, Union Brescia 19, Ospitaletto 18, Arzignano Valchiampo 17, Treviso 16, Alcione 15, Pergolettese 14, Lecco 13, Albinoleffe 13, Desenzano 13, Lumezzane 12, Novara 10, Juventus Next Gen 10, Dolomiti Bellunesi 10, Pro Vercelli 9, Carpi 9, Giana Erminio 8, Folgore Caratese 6, Renate 4

GIRONE B
Ostiamare-Vado 1-2
54' Di Munno (V), 68' Wade (O), 85' Ferro (V)
Perugia-Pescara 1-2
1' Carriero (Per), 47' e 51' rig Merola (Pes)
Pineto-Gubbio 1-0
23' Pellegrino

Sabato 24 ottobre

In corso
Atalanta U23-Campobasso 1-1
23' De Nipoti (A), 36' Bifulco (C)
Sambenedettese-Livorno 2-0
8' Stabile, 12' Nicoli
Spezia-Latina 1-0
15' Mateju

Ore 17.30 - Vis Pesaro-Ravenna
Domenica 25 ottobre
Ore 14.30 - Forlì-Pianese
Ore 14.30 - Grosseto-Reggiana
Ore 14.30 - Torres-Guidonia Montecelio

Classifica: Spezia 28, Ravenna 20, Grosseto 19, Pescara 18**, Reggiana 17, Guidonia Montecelio 16, Livorno 16, Perugia 16**, Vado 15**, Torres 15, Pineto 14**, Latina 13, Campobasso 12, Atalanta U23 12*, Forlì 11, Ostiamare 9**, Pianese 8, Sambenedettese 7, Gubbio 7*, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno
** una gara in più

GIRONE C
Altamura-Potenza 2-2
4' Rosafio (A), 22' rig. Castorani (P), 60' Mogentale (A), 83' Petrungaro (P)
Casertana-Bari 1-1
47' Manconi (C9, 67' Gomez (B)

Sabato 24 ottobre

In corso
Inter U23-Sorrento 0-0
Scafatese-Barletta 1-0
23' Brunet

Ore 17.30 - Savoia-Cosenza
Domenica 25 ottobre
Ore 12.30 - Monopoli-Audace Cerignola
Ore 14.30 - Foggia-Cavese
Ore 15.00 - Catania-Giugliano (diretta Rai 2)
Lunedì 26 ottobre
Ore 20.30 - Crotone-Casarano
Ore 20.30 - Picerno-Salernitana

Classifica: Potenza 26**, Bari 21**, Sorrento 19, Audace Cerignola 17, Casertana 17**, Catania 16, Cavese 15, Monopoli 15, Scafatese 14*, Salernitana 14, Inter U23 13*, Picerno 12, Altamura 12**, Casarano 11, Barletta 11, Foggia 11, Savoia 10, Giugliano 10, Cosenza 5, Crotone 1°

* una gara in meno
** una gara in più
° penalizzazione di 6 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva

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