Serie C, i risultati del pomeriggio: vince il Bari, cadono Crotone e Inter U23

Nelle gare del pomeriggio arriva il successo del Bari che aggancia il Potenza in vetta al Girone C dopo il 2-0 contro il Giugliano. Restando nel Girone C arrivano anche le vittorie interne di Casertana, 3-1 sul Monopoli, e Savoia, 2-1 all’Inter U23, e quella in trasferta dell’Audace Cerignola che espugna il campo del Crotone. Nel Girone B invece è il Grosseto ad andare a vincere in casa della Vis Pesaro per 3-2, mentre in quello A si registra il successo della Pergolettese sul Carpi.

SERIE C - 9ª GIORNATA

GIRONE A

Venerdì 9 ottobre

Union Brescia-Pro Vercelli 2-0

10’ Crespi, 77’ Pellegrini

Sabato 10 ottobre

Pergolettese-Carpi 2-1

24’ e 30’ Corti (P), 72’ Lombardi (C )

Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Juventus Next Gen

Ore 17:30 - Desenzano-Dolomiti Bellunesi

Ore 17:30 - Lumezzane-AlbinoLeffe

Ore 17:30 - Novara-Cittadella

Domenica 11 ottobre

Ore 14:30 - Renate-Giana Erminio

Ore 17:30 - Lecco-Alcione Milano

Ore 17:30 - Trento-Folgore Caratese

Ore 17:30 - Treviso-Ospitaletto

Classifica: Cittadella 21, Union Brescia 19**, Ospitaletto 15, Arzignano Valchiampo 14, Trento 14, Treviso 13, AlbinoLeffe 12, Alcione Milano 11, Pergolettese 11*, Dolomiti Bellunesi 10, Desenzano 10, Novara 9, Pro Vercelli 9*+, Lecco 9, Pro Vercelli 9, Lumezzane 8*, Carpi 6*, Folgore Caratese 6, Juventus Next Gen 6*, Giana Erminio 4, Renate 3

*una gara in meno

** una gara in più

GIRONE B

Sabato 10 ottobre

Vis Pesaro-Grosseto 2-3

7’ Fiorini (G), 26’ Maucci (V), 28’ Fabri (G), 69’ Gori (G), 75’ Nicastro (V)

Ore 17:30 - Ostiamare-Pianese

Ore 17:30 - Pineto-Reggiana

Ore 20:30 - Spezia-Gubbio

Domenica 11 ottobre

Ore 12:30 - Torres-Atalanta U23

Ore 14:30 - Ravenna-Campobasso

Ore 14:30 - Sambenedettese-Latina

Ore 17:30 - Forlì-Livorno

Ore 17:30 - Perugia-Vado

Lunedì 12 ottobre

Ore 20:30 - Pescara-Guidonia Montecelio

Classifica: Spezia 22, Grosseto 18***, Ravenna 17, Reggiana 14, Livorno 14, Perugia 13, Guidonia Montecelio 12, Campobasso 12, Torres 12, Pescara 11, Forlì 10, Atalanta U23 9**, Ostiamare 8, Vado 8, Pineto 7, Gubbio 7, Latina 6*, Pianese 6, Sambenedettese 5, Vis Pesaro 4

* una gara in meno

** due gare in meno

*** una gara in più

GIRONE C

Sabato 10 ottobre

Bari-Giugliano 2-0

6’ Butic, 45’ Maggiore,

Casertana-Monopoli 3-1

20’ Vido (M), 35’ Vezzoni (C), 45’+1’ e 74’ Manconi (C)

Crotone-Audace Cerignola 2-3

21’ Vitale (A), 44’ rig. D’Orazio (A), 45’+2’ Padula (A), 45’+3’ Musso (C), 77’ Tanco (C)

Savoia-Inter U23 2-1

11’ Meola (S), 52’ Scotti (S), 59’ Bovo (I)

Domenica 11 ottobre

Ore 12:30 - Altamura-Catania

Ore 14:30 - Foggia-Potenza

Ore 14:30 - Scafatese-Sorrento

Ore 15:00 - Casarano-Salernitana

Lunedì 12 ottobre

Ore 20:30 - Barletta-Cavese

Ore 20:30 - Picerno-Cosenza

Classifica: Potenza 19, Bari 19**, Sorrento 18, Casertana 15**, Audace Cerignola 14**, Catania 13, Salernitana 12, Monopoli 12**, Picerno 12, Foggia 11, Cavese 11, Scafatese 10*, Inter U23 10*, Savoia 10**, Casarano 10, Altamura 8, Barletta 7, Giugliano 7, Cosenza 2, Crotone 0*°

* una gara in meno

** una gara in più

° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva