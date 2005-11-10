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Spezia-Latina, non è una gara come le altre. Primo incrocio in Serie C dalla promozione del 2012

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Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 15:04Serie C
22.10.2026 15:04Serie C
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Sabato alle 14:30 Spezia-Latina, Serie C Girone B: al Picco primo incrocio dal 3-0 del 2012 che valse la B. Bilancio: 5 successi spezzini, 4 pari, 1 del Latina
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Spezia-Latina, in programma sabato prossimo (ore 14:30) per l’11ª giornata del Girone B di Serie C, riporta alla memoria dei tifosi del 'Picco' uno dei ricordi più dolci della loro storia recente. Il 6 maggio 2012, infatti, quella contro i pontini non fu una partita come le altre: il 3-0 firmato finale consegnò allo Spezia la promozione in Serie B, al termine di una rimonta memorabile sul Trapani. Una giornata destinata a entrare nella storia del club ligure, punto di arrivo di una stagione straordinaria e preludio a un percorso che avrebbe portato la squadra fino alla Serie A.

Il 6 maggio 2012: la promozione dopo la rimonta sul Trapani

Fu il giorno più bello di una stagione partita in salita. Dopo cinque giornate e appena quattro punti, Elio Gustinetti era stato esonerato e sostituito da Michele Serena. Più avanti il Trapani, forte dell’1-0 nello scontro diretto del 12 febbraio, si era portato a +11 sugli aquilotti. Poi il crollo dei siciliani, capaci di raccogliere solo 11 punti nelle ultime dieci giornate contro i 24 dello Spezia, che chiuse con cinque vittorie di fila. Il sorpasso arrivò nel finale della 33ª giornata, con il gol-vittoria a Trieste e il pareggio del Sudtirol contro il Trapani. Il 3-0 al Latina nell’ultima giornata sancì la promozione diretta.

Fu la prima promozione in Serie B dopo il fallimento del 2008 e, in ordine cronologico, l’ultima ottenuta dal club dalla terza serie. Maggio 2012 fu un mese d’oro: il 2 maggio arrivò la Coppa Italia Lega Pro contro il Pisa, il 17 la Supercoppa di Prima Divisione contro la Ternana. Così lo Spezia completò il primo triplete di categoria nella storia della Lega Pro, con campionato, coppa e supercoppa.

Dalla Serie D alla Serie A

Da lì è cominciata la scalata del club ligure, ripartito dalla Serie D dopo il fallimento. Nel 2020 è arrivata la prima storica promozione in Serie A, seguita da tre stagioni consecutive nella massima serie, con il 15° posto del 2020/21 come miglior piazzamento. Oggi, a oltre quattordici anni di distanza, lo Spezia è tornato in Serie C e ritrova il Latina.

I precedenti tra Spezia e Latina

Il bilancio è favorevole ai liguri. Nelle dieci sfide ufficiali, due in Lega Pro Prima Divisione nel 2011/12 e otto in Serie B tra il 2013 e il 2017, lo Spezia ha vinto cinque volte, pareggiato quattro e perso una, con 14 gol segnati e 10 subiti. L’unico successo del Latina è il 4-1 del 29 dicembre 2013 al Picco, in Serie B. In casa i bianconeri contano tre vittorie, un pareggio e quella sconfitta, con 10 reti fatte e 8 subite. L’ultimo precedente risale al 30 gennaio 2017, sempre al Picco: 3-2 per lo Spezia, con la doppietta di Pablo Granoche e il gol di Nico Pulzetti. Il Latina accorciò solo nel finale con Riccardo Brosco e Pol Garcia. Nel confronto hanno segnato due gol a testa Felice Evacuo, Pablo Granoche, Osariemen Ebagua e Nenê, uno Ighli Vannucchi.

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