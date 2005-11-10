Spezia, Micai non fa drammi: "Non si può sempre vincere. Sappiamo anche lottare"

Al termine del match pareggiato contro il Latina, il portiere dello Spezia Alessandro Micai ha commentato: "Non si può sempre vincere. Chiaro che avremmo voluto ottenere la decima vittoria di fila, quindi il rammarico c’è, ma di fronte oggi abbiamo trovato un Latina che ha messo tanta intensità in campo e che è stato bravo a indirizzare la partita verso le proprie caratteristiche: noi abbiamo lottato, abbiamo risposto fallo su fallo, e questo è quello che portiamo a casa dopo la sfida di oggi, cioè che lo Spezia sa anche lottare.

Oggi mi sono innervosito e non è da me, ma ho ritenuto che, nella ripresa specialmente, il gioco fosse intenzionalmente spezzettato dagli avversari, perché il Latina sapeva che sarebbe potuto andare in difficoltà in maniera differente, ma sappiamo che la Serie C va così e da oggi lo abbiamo capito ancora meglio: bisogna mantenere lucidità e stare sereni, senza farsi trascinare dagli avversari.

L’espulsione è stata un po’ una doccia fredda, ma questo non deve farci uscire dal piano gara, bensì dobbiamo saper correre subito ai ripari, cosa che non abbiamo fatto e io per primo me ne assumo la colpa. Siamo stati bravi a metterci in ordine dopo il gol subito, riportando un episodio dalla nostra parte, ma avremmo dovuto essere bravi a farlo immediatamente. Io cerco di vedere sempre il lato positivo e oggi abbiamo offerto una prova tosta, lottando su tutti i palloni e nella quale nonostante ce la fossimo complicata da soli, siamo riusciti a rimanere in partita e a portare a casa un punto che non fa mai male.

Di Serio? È adulto per capire che ha fatto una sciocchezza, non devo dirglielo io o il mister. Quando un gruppo vuole raggiungere un obbiettivo c'è bisogno di tutti e a volte l’andamento del singolo può cambiare la gara. Adesso deve rimboccarsi le maniche e tornare a fare quello che sa fare, come aveva fatto nel corso del primo tempo. Non so se è stato un gesto di stizza, ma certi errori da uno esperto come lui lasciano un po’ di amaro in bocca perché è un ragazzo intelligente e anche perderlo per più giornate poi diventa un problema e dispiace ancora di più".