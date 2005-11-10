Micai è un nuovo giocatore dello Spezia. Il portiere ha sottoscritto un contratto annuale
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che lo Spezia "comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Alessandro Micai, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027.
Nato a Mantova nel 1993, dopo essere cresciuto nel settore giovanile mantovano e aver maturato esperienze nelle Primavera di Varese e Palermo, esordisce tra i professionisti in Serie C nella stagione 2012-2013 con il Como, categoria che lo vede protagonista anche l'anno successivo con la maglia del Südtirol. Nel campionato 2014-2015 approda al Bari in Serie B, dove rimane fino al 2017-2018, totalizzando 105 presenze.
Dalla stagione 2018-2019 veste la maglia della Salernitana, con cui colleziona 76 presenze fino al gennaio 2023, intervallate da una stagione alla Reggina in Serie B. Nelle due stagioni e mezzo seguenti difende la porta del Cosenza, totalizzando 97 presenze, per poi chiudere lo scorso campionato prima al CFR Cluj, in Romania, e successivamente alla Reggiana, in Serie B.
Portiere di grande esperienza, con quasi 300 presenze in Serie B, Micai è pronto a mettere le proprie qualità al servizio delle Aquile.
Benvenuto Alessandro!".