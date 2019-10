Teramo, Tedino: "Voglio vedere 100 minuti di Tupamaros"

© foto di Andrea Rosito

Questo il pensiero espresso dal tecnico del Teramo Bruno Tedino nella conferenza stampa pre partita: "Si vince con l’organizzazione e giocando un buon calcio. Per noi i tre punti con il Rieti sarebbero importanti non solo per la classifica, ma anche per le aspettative. Ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi coeso e che lavora sodo come non mai: si tratta solo di trasferirlo dagli allenamenti alla modalità gara, anche perché i punti iniziano a pesare. Diciamo che non se non ti permettono di giocare da dietro, come avvenuto a Monopoli, devi trovare delle alternative, ma avremmo comunque meritato di avere qualche punto in più. A livello fisico ci sono tre-quattro calciatori che sono ancora un po’ indietro, la scienza ti dà una mano, ma l’occhiometro rappresenta sempre il parametro migliore. Il 3-4-1-2? Attualmente mi manca qualche interprete, ma nella mia testa, fermo restando i principi di gioco, non c’è un sistema di gioco più radicato rispetto ad un altro. Avere dubbi questa settimana sarebbe normale, perché tutti hanno dato qualcosa in più, ma la formazione ce l’ho già in testa. Domani vorrei vedere dai miei 100 minuti di Tupamaros, in maniera organizzata ed equilibrata, ma con impeto e assalto: la squadra, secondo me, farà una gran partita e giocherà chi sta meglio. Il Rieti? Mentalmente forse è l’avversario peggiore perché viene da una situazione complicata e sarà disposto a tutto pur di prendere punti, ma preferiamo non guardare in casa degli altri".