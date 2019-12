Ternana, Bandecchi: "Senza modifiche il calcio in C è destinato a finire"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente della Ternana Stefano Bandecchi analizzando gli ultimi avvenimenti, ovvero la richiesta di defiscalizzazione, ha lanciato un ulteriore grido d'allarme sul futuro della Serie C: “Se le cose continuano così, il calcio di Serie C finisce. - si legge sul Corriere dello Sport - Perché solo dei dementi possono spendere dieci milioni l’anno per far giocare qualcuno, senza avere nessun ritorno".