tmw La Juventus scioglie le riserve: l'Under23 sarà guidata da Zauli

La Juventus ha sciolto le riserve. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, a guidare la formazione Under23, inizialmente affidata ad Andrea Pirlo, poi promosso in prima squadra, sarà Lamberto Zauli.

Il tecnico della formazione U19 è quindi "promosso" alla Squadra B, militante in Serie C.