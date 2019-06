TMW - Monza, colpo per la difesa: fatta per Sampirisi

Fonte: Michele Criscitiello

Dopo aver mancato la promozione in Serie B questa stagione il Monza è pronto a rilanciare iniziando dal mercato. Il primo colpo in canna per i brianzoli è Mario Sampirisi, terzino destro classe 1992 nelle ultime stagioni al Crotone.