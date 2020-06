tmw Playoff al via. Ternana, Bergamelli: "Gruppo forte. Testa prima a Coppa e poi playoff"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

vedi letture

Oggi alle 16:34 Serie C di di @claudilyn87

Martedì prendono il via i playoff in Serie C. Sulle colonne di TuttoMercatoWeb spazio alle voci dei protagonisti e dei grandi ex delle formazioni in lotta per il Primo Turno