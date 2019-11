© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nell'intervista rilasciata a TMW , il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha tracciato anche un bilancio su questo primo scorcio di campionato: “A livello sportivo è davvero un bel campionato, c’è tanta passione e presenza sugli spalti, anche se una buona risposta è arrivata anche dallo streaming: ora lo usano tutti, noi fummo i primi a proporlo. Siamo la Lega dell’innovazione e della sperimentazione, basta vedere che i cinque cambi da noi sperimentati sono stati richiesti alla FIGC dalla A. Siamo sempre messi in discussione, ma vedete anche con i giovani: abbiamo cambiato una regola che ci faceva lavorare per terzi e faceva guadagnare qualche furbetto. Non sbagliavamo neppure circa il discorso della sostenibilità economica: tutti si devono interrogare, anche il ministro dello sport,e lo dico in punta di piedi. Con i nostri 60 club agiamo sul territorio, diamo segnali positivi: ne sono esempio il campionato di 4^ categoria e le 450 iniziative di solidarietà che fanno un lavoro sociale. Chiediamo quindi al governo una defiscalizzazione, è necessaria per mantenere questo tessuto, la parte bella di un’Italia sfasciata che noi tentiamo di riannodare. Vogliamo sapere se sono interessati a questo, cosa pensano. Poi trarremo le conclusioni”.