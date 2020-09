Trapani, clima teso fra calciatori e proprietà sul ritardo nel pagamento degli stipendi

Nonostante l'iscrizione in Serie C sia andata a buon fine non sono terminati i problemi per il Trapani. Stando a quanto riportato dall'edizione siciliana de La Repubblica è in corso una vera e propria battaglia legale fra i calciatori e la proprietà del club granata in merito al ritardo nel pagamento degli stipendi. Una frizione oramai emersa da tempo che però rischia di minare anche la nuova stagione.