ufficiale Alessandria, Eusepi resta in grigio. Acquistato il suo cartellino dal Pisa

L'Alessandria ha annunciato sul proprio sito ufficiale di aver acquistato dal Pisa il cartellino dell'attaccante Umberto Eusepi, classe '89. Il giocatore, che nella passata stagione ha collezionato 28 presenze con 12 reti con la maglia dei grigi, resta così in Piemonte legandosi al club con un contratto biennale con opzione per un ulteriore anno in caso di promozione in Serie B.