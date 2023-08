ufficiale Pomini annuncia il ritiro: "Sono giunto alla fine di questo splendido viaggio"

Alberto Pomini appende i guantoni al chiodo. Il portiere che in carriera ha vestito tra le altre le maglie di Sassuolo - anche in Serie A - e Palermo ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. Lo ha fatto chiudendo quindi la carriera nella SPAL, dove ha giocato le ultime due stagioni collezionando nel complesso 6 presenze in Serie B.

Ecco il messaggio con cui ha comunicato tale decisione, postato sul suo profilo Instagram: "E’ il momento.. sono onesto, ci ho messo un po’ di tempo per metabolizzarlo e accettarlo… ma sono giunto alla fine di questo splendido viaggio.. 24 anni vissuti con sacrificio e grandi gioie e (quasi) sempre con il sorriso sulle labbra, conscio di aver dato il massimo di me stesso sempre.. con quello stesso sorriso oggi vi saluto.. grazie a tutti quelli che hanno condiviso con me questa splendida ed emozionante avventura… ed ora altrE avventurE".