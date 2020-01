© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Con una nota ufficiale, il Potenza comunica di aver acquisito dal Livorno il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Santo (Sonny) D'Angelo, classe '95 che arriva in Basilicata a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club toscano.

E proprio in Toscana, il giocatore, prima di un infortunio, ha collezionato due presenze, una in serie B e una in Coppa Italia.