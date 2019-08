Arrivo all'aeroporto di Fiumicino venerdì sera, prima conoscenza con mister e compagni di squadra sabato all’Acquacalda, visione della partita di Coppa Italia dagli spalti del Rastrello domenica, visite mediche alla NeoMedica e firma sul contratto triennale che lo legherà fino al 30 giugno 2022 alla società bianconera nella giornata di ieri, deposito del contratto nella giornata di oggi. Fabrizio Buschiazzo è un nuovo giocatore della Robur Siena: difensore possente, 1,89 m, classe 1996, è nato in Uruguay ed è cresciuto nelle giovanili del Penarol, dove ha fatto l’esordio in prima squadra nella stagione 2015-2016, per poi passare nella fila del Defensa Y Justicia. Nella stagione 2017-2018 ha fatto l’esordio nel campionato italiano vestendo la maglia del Matera in serie C, collezionando 17 presenze. Nello scorso campionato invece Buschiazzo è stato protagonista con il Pisa, contribuendo alla promozione in serie B con 24 presenze ed una rete. Fabrizio inizierà ad allenarsi oggi con una seduta individuale, da domani inizierà il lavoro con i compagni di squadra.