ufficiale Teramo, Cetteo Di Mascio nuovo allenatore dopo l'esonero di Tedino

Dopo l'esonero di Bruno Tedino, il Teramo ha comunicato il nome del nuovo allenatore: "La S.S. Teramo Calcio comunica la nomina di Cetteo Di Mascio quale nuovo responsabile tecnico della prima squadra. Classe 1959, già responsabile del Settore Giovanile biancorosso, Di Mascio non rappresenta una soluzione temporanea, ma la sua è una scelta ponderata nel rispetto della continuità e del rinnovato progetto avviato l’estate scorsa dal Presidente Franco Iachini, avendo Di Mascio già condiviso tutte le scelte strategiche del club. Nel suo operato, il neo-allenatore verrà assistito dal vice Marco Stella, già allenatore della Berretti in questa prima parte di stagione. Ad entrambi, la società rivolge il più caloroso in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale".