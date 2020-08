ufficiale Triestina, Ioime è il nuovo portiere alabardato

U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver definito in questi minuti l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Raffaele Ioime. Il giocatore si è legato alla causa alabardata con un contratto di durata biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2022 ed opzione per un’ulteriore stagione in caso di promozione in Serie B.

Nato a Napoli il 27 ottobre 1987, 190 cm di statura, Raffaele Ioime è un estremo difensore dotato di grande reattività, coraggio, tecnica e personalità. Muove i primi passi a Catania e girato in prestito non ancora 17enne è subito titolare in Serie D con le maglie di Savoia, Brindisi e Cosenza (60 presenze in totale). Tornato agli etnei nella seconda parte della stagione 2007/2008, difende 26 volte i pali della formazione Primavera. Fa il suo esordio in Lega Pro nel 2008/2009 con la maglia del Legnano (22 presenze) per poi essere acquistato dalla Spal in comproprietà con il Catania. Dopo una stagione a Ferrara vanta anche un’esperienza all’estero, in Romania con la casacca dell’UTA Arad nella stagione 2010/2011. Rientrato in Italia difende la porta di Campobasso, Latina ed Ischia sempre in Lega Pro, mentre dall’estate 2015 inizia un lungo capitolo da protagonista in Basilicata. Tre stagioni al Picerno in Serie D (72 gettoni), una brevissima parentesi a Matera alla quale fa seguito il trasferimento al Potenza in Lega Pro. Nel biennio 2018/2020 difende la porta rossoblù in 59 occasioni collezionando ben 28 ‘clean sheet’, tra i quali la sfida playoff con l’Unione del 9 luglio scorso.

Nei radar alabardati da diverso tempo, ha fortemente messo Trieste in cima alle proprie preferenze nonostante le molte richieste ricevute anche da club di categoria superiore, pronto a rimettersi in gioco e a scrivere un’altra importante pagina della sua carriera.