ufficiale Turris, si chiude l'avventura di Acquadro. Scende in Serie D e firma a Trapani

"La S.S. Turris Calcio rende noto di aver ceduto il calciatore Alberto Acquadro alla F.C. Trapani 1905. La Società ringrazia Alberto per il lavoro svolto a Torre del Greco e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera": è con questo comunicato ufficiale che la società corallina fa sapere che si chiude definitivamente l'avventura del centrocampista in Campania, con il classe '95 ora pronto a una nuova avventura in Serie D, con la maglia della formazione siciliana in cerca di rilancio.

Ed è invece questa la nota del Trapani: "La società FC Trapani 1905 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Alberto Acquadro. Classe 1996, inizia la sua carriera nelle giovanili del Palermo, militando nella formazione Primavera. Vince due campionati, serie D e serie C, con il Venezia. Successivamente veste le maglie di Triestina, Fano, Pineto, Taranto, Messina, Siena e Vis Pesaro. La scorsa stagione ha militato nella Turris, in Serie C, con cui ha collezionato 33 presenze e una rete".