La A.S. Viterbese Castrense comunica l’arrivo del portiere classe 1998 Massimiliano Maraolo. Il giocatore arriva in gialloblu dopo aver collezionato 40 presenze in Serie D dove ha vestito le maglie dell’Aversa Normanna (stagione 2016/2017), Audace Cerignola (stagione 2017/2018) e del Locri e dell’Olympia Agnonese durante la stagione 2018/2019.