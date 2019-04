Ci vuole coraggio a rinnovare profondamente un intero reparto durante il mercato di gennaio. Un coraggio che la dirigenza del Piacenza ha avuto pensando di rinnovare il proprio fronte offensivo. Via Massimiliano Pesenti e Niccolò Romero e dentro Franco Ferrari e Leonardo Perez per il ruolo di prima punta. Se per l'ex Cosenza e Ascoli l'avventura in biancorosso finora non è stata propriamente esaltante, l'esatto contrario è avvenuto con l'italo-argentino.

Dal momento del suo sbarco al Garilli l'attaccante di proprietà del Genoa ha subito dettato legge con un gol all'esordio contro il Pontedera, seguito da altri sette centri fino allo scorso weekend quando il suo centro ha deciso la gara contro l'Arzachena.

Non può essere un caso che con lui in gol il Piacenza non ha mai perso finora. Un talismano per i biancorossi, che corre veloce verso il finale di stagione e la ruolette russa dei playoff. In fondo da un Ferrari cos'altro ci si può aspettare di viaggiare al massimo. Sempre e comunque.