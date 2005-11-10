Union Brescia, tegola Crespi: lesione al bicipite femorale. Out per oltre un mese?

È un vero e proprio terremoto quello che sta colpendo l'Union Brescia dopo il sorprendente ko contro la Giana Erminio.

La sconfitta contro la squadra di Gorgonzola, attualmente 18ª nel Girone A di Serie C e che proprio contro la Leonessa ha conquistato la sua prima vittoria in campionato, non è costata solo il sorpasso in classifica da parte del Trento, ma ha anche messo a rischio la posizione di Eugenio Corini sulla panchina.

Dato, però, che 'non c'è due senza tre' ecco che il club lombardo ha comunicato anche un infortunio: quello di Valerio Crespi. L'attaccante classe 2004, capocannoniere della squadra, ha infatti rimediato "una lesione parziale del tendine del bicipite femorale della gamba sinistra".

Infortunio, questo, che rischia di tenere fuori l'attaccante romano per oltre un mese.