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Ventotto gare senza sucessi, Braglia stecca la prima col Gubbio: "Ragazzi quasi rassegnati"

Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 19:56Serie C
11.10.2026 19:56Serie C
Fonti preferite
L'ultimo successo in panchina dell'allenatore è datato 3 novembre 2024, quando il "suo" Campobasso aveva battuto la Lucchese 3-0
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Andrea Rosito

Due anni dopo l'ultima volta, Piero Braglia era tornato sulla panchina del Gubbio, fortemente voluto dal presidente Sauro Notari per il post Domenico Di Carlo, ma il suo odierno non è andato bene: complesso l'avversario di turno, quello è vero, ma gli eugubini sono caduti 2-0 contro lo Spezia, che l'allenatore che allunga a 28 partite la sua personale striscia di gare senza centrare una vittoria. Una sorta di record non proprio positivo.

Le parole di Braglia nel post partita.

Come ha poi riportato il sito gazzettadellaspezia.com, il trainer ha fatto il punto in sala stampa, concentrandosi però solo sul match: "Sul primo gol non so se ha sbagliato il portiere, il secondo gliel’abbiamo regalato per un errore in uscita, ed è chiaro che queste cose determinano la gara. Mi aspettavo di più da qualche ragazzo perché in settimana li ho visti meglio, in alcuni frangenti mi sono sembrati quasi rassegnati. Ovviamente non bisogna pensare che sono arrivato e posso sistemare tutto subito, devi però rischiare e prendere iniziativa. Dobbiamo essere bravi a metterci apposto".

Il trainer non si arrende. E cerca riscatto.

Parole non di resa, quella del tecnico, anche alla ricerca di riscatto personale. La sua ultima vittoria da allenatore risale ai tempi del Campobasso, nella stagione 2024-2025: era il 3 novembre 2024, e i molisani battevano la Lucchese 3-0. Poi, alternate tra rossoblù, Perugia e Pontedera, 27 gare senza successi. Con ora annessa, come detto in precedenza, quella di ieri.

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