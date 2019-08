© foto di Federico Gaetano

“Antonio Calabro non è più l’allenatore della Viterbese”. Questo l’annuncio in conferenza stampa del presidente del club Marco Romano che spiega poi i motivi della separazione come riporta Tusciaweb.eu: “Non ci sono motivi economici o tecnici alla base della separazione, sarà lui a dirvi perché ha fatto questa scelta. - continua Romano annunciando Lopez – Abbiamo già parlato con il nuovo mister e se raggiungeremo un accordo sarà lui a guidare il club. Mercato? Arriveranno gli ultimi giocatori e a breve il campo del Pilastro sarà ultimato. La presenza di Zavaglia a Siena? Ha un incarico relativo al nostro settore giovanile, ma non è più un procuratore”.