Pres. Viterbese su Tounkara: "Giocatore d'altra categoria. A fine stagione avrà quel che merita"

Il presidente della Viterbese Marco Arturo Romano intervistato da Tuttoc.com ha elogiato le prestazioni dell'attaccante Mamadou Tounkara, autore di sei reti in questa stagione, spiegando che per il classe '96 in estate si apriranno le porte di un campionato diverso: "Tounkara ha avuto tante richieste a gennaio a squadre di Serie C importanti, dall’estero, ma anche dalla Serie B. Sono sicuro che farà bene questa fine di campionato e avrà quello che si merita, è un calciatore di altra categoria".