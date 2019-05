Cesena, per la Serie C si pensa a Calori in panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cesena è ormai a un passo dal ritorno fa i professionisti, manca un punto solamente, ma guarda già al futuro con l’intenzione di cambiare guida tecnica per affrontare la Serie C. Giuseppe Angelini, attuale mister, molto probabilmente non verrà confermato a causa di una gestione, e di alcune scelte, che non ha soddisfatto la dirigenza. Per questo, come rivela Tuttoseried.com, il club romagnolo starebbe pensando ad Alessandro Calori per la prossima stagione.