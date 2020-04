esclusiva Dilettanti a rischio, pres.San Tommaso: “Finiamola qua. Non abbandoneremo i calciatori”

vedi letture

“Coronavirus? Le ripercussioni saranno gravi e importanti. In D non c’è alcuna protezione e alcun aiuto. Se si vuole far ripartire il sistema serve una mano affinché tante società non falliscono. Sento di tutto e di più sulla ripartenza“. Così a TuttoMercatoWeb il presidente del San Tommaso Annino Cucciniello.

La vostra idea: ricominciare il campionato o no?

“Ci adegueremo alle decisioni del Palazzo. Ma secondo me non si deve ripartire. Come troviamo la forza di ricominciare? E poi c’è da considerare la sicurezza e l’incolumità di chi va ogni giorno sul posto di lavoro. La D non è la A”.

La classifica vi condanna, troppo facile pensarla così...

“In questo momento saremmo retrocessi. Non faremmo neanche i playout. Ma accetteremmo anche la retrocessione per rispetto delle vittime. Ci sono paesi come Troina che ha quasi duecento contagiati e conta più di mille anime. La Serie A ha altri interessi. Ma ripeto: come si fa a trovare la forza di ricominciare? E sopratutto come giocheremmo ogni tre giorni avendo partite in Sicilia? Meglio finirla qua”.

Come pensate di ripartire dal punto di vista economico?

“Ci stiamo muovendo come girone I per trovare una soluzione e non abbandonare i nostri calciatori. Non sarebbe giusto trovare una scusa per non pagarli e abbandonarli. Ovviamente tutti gli imprenditori sono in difficoltà, trovare fondi per il calcio non sarà facile. Sicuramente ci sarà un ridimensionamento”.